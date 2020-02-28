28 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Cuma namazını Millet Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ERDOĞAN CUMA NAMAZINI MİLLET CAMİSİ'NDE KILDI

Cuma namazını 'da 'nde kılan Başkan Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı. Erdoğan'a eşlik etti.

Başkan , cuma namazını 'da 'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.

Başkan Erdoğan'a eşlik etti.


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