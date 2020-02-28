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Son dakika: Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN AİLELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Sın dakika haberi... Valiliği tarafından, 'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yönelik açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler." bilgisi paylaşıldı.
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