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Külliye'deki güvenlik zirvesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
KÜLLİYE'DEKİ GÜVENLİK ZİRVESİ SONA ERDİ

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen 'deki güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 6 saat süren acil güvenlik toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı , kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır" denildi.

'de Başkan liderliğinde güvenlik zirvesi yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren acil güvenlik toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır" denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 6 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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