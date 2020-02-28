Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Külliye'deki güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 6 saat süren acil güvenlik toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır" denildi.

Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güvenlik zirvesi yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren acil güvenlik toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır" denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 6 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.