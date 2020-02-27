Son dakika: AFAD açıkladı Akdeniz'de korkutan deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Son dakika haberi: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hakkında açıklama yapan AFAD, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğü 4,7" ifadelerine yer verdi.
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti.
Akdeniz'de 5.13 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 4.7 büyüklüğündeki deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinden de hissedildi. Saat 17:36'da gerçekleşen depremden 2 saat önce yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.
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