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Son dakika: AFAD açıkladı Akdeniz'de korkutan deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

: 'de 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem hakkında açıklama yapan , "Muğla'nın ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğü 4,7" ifadelerine yer verdi.

'ın aktardığı bilgiye göre açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti.

Akdeniz'de 5.13 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 4.7 büyüklüğündeki deprem Muğla'nın ilçesinden de hissedildi. Saat 17:36'da gerçekleşen depremden 2 saat önce yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

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