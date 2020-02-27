Antalya’da Berna isimli genç kadın kayalıklardan düşüp hayata veda etti

Antalya'da saat 01.00 sıralarında, Alanya'nın Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkiinde, kalede birlikte oturduğu arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diyerek ayrılan Berna Y. (25), yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düşüp, yaşamını yitirdi.

Erkek arkadaşları H.D. ve C.M. ile kayalıklara çıkan Berna Y., "Tuvalete gidiyorum" diyerek, yanlarından ayrıldı. H.D. ve C.M., bir süre sonra kontrol etmeye gittikleri Berna Y.'nin yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düştüğünü gördü.

YARDIM İSTEDİLER

Kayalıkların üzerinde hareketsiz duran genç kadın için H.D. ve C.M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Berna Y., ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Berna Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Berna Y. ile arkadaşları H.D. ve C.M.'nin birlikte alkol aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, H.D. ile C.M.'yi gözaltına aldı.