Antalya’da Berna isimli genç kadın kayalıklardan düşüp hayata veda etti
Antalya'da saat 01.00 sıralarında, Alanya'nın Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkiinde, kalede birlikte oturduğu arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diyerek ayrılan Berna Y. (25), yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düşüp, yaşamını yitirdi.
Erkek arkadaşları H.D. ve C.M. ile kayalıklara çıkan Berna Y., "Tuvalete gidiyorum" diyerek, yanlarından ayrıldı. H.D. ve C.M., bir süre sonra kontrol etmeye gittikleri Berna Y.'nin yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düştüğünü gördü.
YARDIM İSTEDİLER
Kayalıkların üzerinde hareketsiz duran genç kadın için H.D. ve C.M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Berna Y., ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Berna Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Berna Y. ile arkadaşları H.D. ve C.M.'nin birlikte alkol aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, H.D. ile C.M.'yi gözaltına aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Pekcan'dan maske fiyatları hakkında flaş açıklama
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
- RTÜK'ten TELE 1'e 'ayrımcılık' cezası!
- Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
- Tepki çeken avukat Vahit Bıçak'la ilgili flaş gelişme!
- Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha!
- Açıklama yapıldı! O süre uzatıldı
- Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!
- Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması
- Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!
- Gözler Mart ayında! Emekli promosyon ödemesi ne zaman başlayacak? 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Kuruluş Osman tek parça izle!
- Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü son durum nedir?