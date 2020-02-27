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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , İYİ Parti Genel Başkanı ile görüştü. Akşener, programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere 'ya dönüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı , İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere 'ya dönüyor" denildi.

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