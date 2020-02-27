Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.