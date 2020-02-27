Son dakika: Külliye'de kritik Erdoğan- Bahçeli görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli en son 19 Kasım 2019'da bir araya gelmişti.

İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından Meclis'te kısa süreli bir görüşme yapmıştı.