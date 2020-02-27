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Son dakika: Külliye'de kritik Erdoğan- Bahçeli görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
KÜLLİYE'DE KRİTİK ERDOĞAN- BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberine göre Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genel Başkanı 'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Başkan , Beştepe'de, Genel Başkanı 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Son dakika | Külliye'de kritik Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi SON DAKİKA | KÜLLİYE'DE KRİTİK BAŞKAN ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan ile Bahçeli en son 19 Kasım 2019'da bir araya gelmişti.

İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından Meclis'te kısa süreli bir görüşme yapmıştı.

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