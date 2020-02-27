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Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
HÜKÜMETTEN YENİ İSTİHDAM MÜJDESİ: 2153 PERSONEL...

2153 personel alımı için müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığa mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapılacağını belirtti.,

'ndan personel alımı müjdesi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamayla personel alımlarını takip edenleri sevindirdi. Bakan Pakdemirli; "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

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