Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı için müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığa mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapılacağını belirtti.,

Tarım Bakanlığı'ndan personel alımı müjdesi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamayla personel alımlarını takip edenleri sevindirdi. Bakan Pakdemirli; "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere



▶️ 1.163 Mühendis,



▶️ 11 Sağlık Teknikeri,



▶️ 50 Teknisyen,



▶️ 139 Tekniker



▶️ 790 Veteriner Hekim



Toplamda 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapıyoruz.



Genç kardeşlerime hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 27, 2020

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.