Son dakika: Bakan Akar'dan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya ile gerçekleştirilen İdlib görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini açıkladı

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve net. Silahlı kuvvetler olarak, bir an önce İdlib'e barışın gelmesi için gayret gösteriyoruz"

İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.