27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Varank açıkladı: Tarihimizin rekorunu kırdık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKAN VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.

Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını oldukça geride bırakacağız."

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN