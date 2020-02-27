Son dakika: Bakan Varank açıkladı: Tarihimizin rekorunu kırdık
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.
Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını oldukça geride bırakacağız."
detaylar gelecek...
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