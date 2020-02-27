28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Nato Genel Sekreteri ile görüşmüştür" denildi.

Detaylar gelecek...

Külliye'de İdlib zirvesi sonra erdi KÜLLİYE'DE İDLİB ZİRVESİ SONRA ERDİ
Son dakika: Hatay Valisi: 22 Mehmetçik şehit oldu SON DAKİKA: HATAY VALİSİ: 22 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN