Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Nato Genel Sekreteri ile görüşmüştür" denildi.

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