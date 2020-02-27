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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK ve Kürt ayrımını çok iyi yapıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
PKK VE KÜRT AYRIMINI ÇOK İYİ YAPIYORUZ

Dışişleri Bakanı , terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi. "PKK eşittir Kürt demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir," diyen Bakan Çavuşoğlu, "ayrımı çok iyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamada "Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK, DEAŞ, YPG, FETÖ, tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK, DEAŞ, YPG, FETÖ, tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörüyle mücadele ederken de Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. PKK eşittir Kürt demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Detaylar gelecek...

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