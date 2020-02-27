27 Şubat 2020, Perşembe
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Son dakika: Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
RUS HEYETİ 3. TUR GÖRÜŞMELERİ İÇİN DIŞİŞLERİ'NDE...

Son dakika haberi: heyeti, konusunda 3. tur görüşmeleri çerçevesinde yeniden Dışişleri Bakanlığına gitti. Görüşmelerde her iki heyette de , askeri ve istihbarat mensupları yer alıyor.

Rus heyeti, 'nin masaya koyduğu için ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik 3. tur görüşmeleri çerçevesinde dün Dışişleri Bakanlığına gelmişti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VAR?

Uzun görüşme sonrası iki heyet toplantıya 27 Şubat Perşembe günü devam etme kararı almıştı. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetinde ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexandr Lavrentyev bulunuyor.

Görüşmelerde her iki heyette de , askeri ve istihbarat mensupları yer alıyor.



GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ GÖRÜŞME 12 SAAT SÜRMÜŞTÜ

ve arasında geçtiğimiz haftalarda bir dizi görüşme gerçekleştirilmişti. Heyetler arasında iki başkentte gerçekleştirilen ilk iki tur görüşme yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı.

Rus heyeti, 3. tur görüşmeler için 26 Şubat'ta Ankara'ya gelmişti. Heyet, geldiği günün akşamı saat 18.00 itibarıyla Dışişleri Bakanlığına giriş yapmış ve 3. turun ilk görüşmesi başlamıştı.

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