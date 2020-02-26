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Son dakika: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Son dakika haberi...  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını söyledi. Bakan Dönmez, “Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni bir sondaj gemisi alındığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, geminin kısa sürede içinde sondaja başlamasının planlandığını söylemişti.

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