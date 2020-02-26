Son dakika: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı!

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını söyledi. Bakan Dönmez, “Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni bir sondaj gemisi alındığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, geminin kısa sürede içinde sondaja başlamasının planlandığını söylemişti.