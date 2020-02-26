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Son dakika: Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Son dakika haberine göre, , başkanlığında yapıldı. 'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.

, Başkan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.

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