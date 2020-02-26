Son dakika: Atakan Kayalar ile ilgili paylaşım yapan Erkan N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son dakika haberi! 10 yaşındaki Atakan Kayalar’a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı belirlenen E.N. hakkında soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen E.N, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E.N, nöbetçi savcıya çıkarıldı.
Savcılık ifadesini aldığı şüpheli E.N'yi, "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul eden şüpheli E.N, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
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