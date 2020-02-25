TSK'dan Suriye'deki birliklere zırhlı araç takviyesi
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
Terörle mücadelesine sınır dışında da devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına bir sevkiyat daha gerçekleştirdi. TSK, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen çok sayıda obüs ve kirpi geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'daki sınır birliklerine doğru hareket etti.
Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'de bulunan gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tel Abyad ve Akçakale Gümrük kapıları...
- Sağlık Bakanı'ndan Bahçeli'ye teşekkür
- Pegasus uçağında panik anları!
- FOX TV ve Fatih Portakal'dan skandal üstüne skandal! SGK yalanını böyle savundu
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
- ABD'den İdlib açıklaması: "Türkiye ile..."
- 17/25 Aralık'ın montaj ses kaydında CHP, FBI ve FETÖ izi
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü
- Serebral palsi hastası gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm canlı izle! – ATV
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
- Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?