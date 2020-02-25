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TSK'dan Suriye'deki birliklere zırhlı araç takviyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ZIRHLI ARAÇLAR SURİYE'YE GİTTİ

Terörle mücadelesine sınır dışında da devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına bir sevkiyat daha gerçekleştirdi. TSK, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen çok sayıda obüs ve kirpi geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'daki sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'de bulunan gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.

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