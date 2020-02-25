17/25 Aralık'ın montaj ses kaydında CHP, FBI ve FETÖ izi
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken CHP'nin bir skandalı daha patlak verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğunu söyledikleri altı ses kaydıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlattıklarını duyurdu. Raporu hazırlayan Edward J. Primeau’un ABD’de yerel, eyalet, federal mahkemelere ve FBI’a çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca Edward J. Primeau, FETÖ lideri Gülen’in avukatlığını üstlenen ABD'li uluslararası hukuk şirketi Steptoe & Johnson LLP ile birlikte çalışan bir isim olduğu belirlendi.
CHP'nin 17-25 Aralık hükümeti devirmeye yönelik FETÖ kumpası döneminde ortaya atılan montaj kasetler için ısmarlama rapor aldığı isimlerin FETÖ irtibatı tespit edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğunu belirttiği altı ses kaydıyla ilgili aldıkları bilirkişi raporunun tapelerinin gerçek olduğunu iddia etmişti. Belgede, CHP'nin 17/25 montaj ses kaydıyla ilgili ABD'deki bir ses adli tıp uzmanı olan Edward Primeau'dan raporu hazırlattığı ortaya çıktı.
CHP, MONTAJ SES KAYDINI UZMAN İSİMLE ÇARPITTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın montaj ses kayıtlarının gerçek olduğuna dair hazırladığı raporun uzman bir isim olan Edward J. Primeau tarafından çarpıtılması kendisini 'özel dedektif' olarak tanımlayan Primeau'nun kim olduğu ve kimlerle bağı olduğu sorusunu akla getirdi.
FBI İLE BAĞLANTILI
Gerçek dışı raporu hazırlayan Primeau, Amerikan mahkemelerine ses adli tıp uzmanı olarak çalıştığı ve Detroit'teki FBI için ilk ses adli muayenesini yapan kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca ABD'deki yerel, eyalet ve federal mahkemelerde ve uluslararası davalarda ses ve video adli soruşturması yapan Primeau FBI için çalışmasını sürdürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağı olduğu da sosyal medyadaki paylaşımla gözler önüne serildi.
RAPORU HAZIRLAYAN GÜLEN'İN AVUKATLARIYLA ÇALIŞTI
Sosyal medya mecrasında paylaşım yapan avukat Burak Bekiroğlu, CHP'nin 17/25 Aralık montaj kaydının düzmece raporunu hazırlayan FBI bilirkişisi Edward Primeau'un bağlantılarının şemasını yayımladı. Şemada, Rıza Zarrab davasında adını sıkça duyduğumuz ABD'li uluslararası hukuk şirketi Steptoe & Johnson LLP dikkat çekti. FETÖ lideri Gülen'in ABD'deki davalarında bu şirketin avukatlarını tuttuğu biliniyor.
FETÖ lideri Gülen'in savunuculuğunu yapan hukuk bürosundaki avukat ile Demokrat Parti New York Senatörü Chuck Schumer'in de bağı var. Avukat Jason Abel, hem senatörün danışmanlığını hem de FETÖ lideri Gülen'in avukatlığını yapmış bir isim. Hatta 2015 yılında FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar için senatör Schumer'in ABD'li 74 senatörün imzasını alarak tepki göstermişti.
Bununla birlikte, senatör Schumer'nın danışmanlığını yapan ABD'li savcı Preet Sghn Bharara'nın aynı zamanda Halk Bank davasının da savcısı olduğu şemada belirtildi.
ABD, FBI, CIA, FETÖ ve CHP BAĞI RAPORDA ORTAYA ÇIKTI
Dikkat çekisi nokta ise FETÖ lideri Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Jason Abel'in çalıştığı Steptoe & Johnson LLP isimli hukuk şirketine çalışan Edward John Primeau'dan, CHP'nin 17/25 Aralık montaj ses kayıtları için bilirkişi raporu hazırlamasını istemeleriydi.
CHP'nin ulaştığı bilirkişi raporunu hazırlayan FBI bilirkişisi Edward J. Primeau, FETÖ'nün ABD'de avukatlığını yapan hukuk bürosuyla bağlantısı da dikkatten kaçmadı. Bu derin bağlar CHP'nin 17/25 Aralık montaj ses kaydının gerçek olduğuna dair bilirkişi raporunu hazırlayan Edward J. Primeau ile irtibata geçen CHP'nin ABD, FBI, CIA ve FETÖ ile bağının ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.
SABAH
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