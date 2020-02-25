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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Karşılamada Erdoğan askeri kıtayı selamladı ve daha sonra iki ülkenin milli marşları okundu. Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Başkan Erdoğan, Aliyev'e tesbih hediye etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 14:35
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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye gitti.

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

ALİYEV'DEN RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye giden Erdoğan, Zagulba Sarayı'na gelişinde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, askeri geçit törenini izledi, el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

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