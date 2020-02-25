Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Karşılamada Erdoğan askeri kıtayı selamladı ve daha sonra iki ülkenin milli marşları okundu. Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Başkan Erdoğan, Aliyev'e tesbih hediye etti.