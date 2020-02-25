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Son dakika: Ankara'da ByLock operasyonu: 13 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU! 13 KİŞİ YAKALANDI

Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu kullanıcısı 24 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si kullanıcısı 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 şüphelinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 20'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

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