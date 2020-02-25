MSB: "Göçün sebebi Esad rejimi ve destekçileridir"
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esad Rejimi ve destekçileridir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalan İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:
"Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esad Rejimi ve destekçileridir. İdlib?de yüzbinlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır."
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