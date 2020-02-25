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MSB: "Göçün sebebi Esad rejimi ve destekçileridir"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
GÖÇÜN SEBEBİ ESAD REJİMİ VE DESTEKÇİLERİDİR

İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşan , "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esad Rejimi ve destekçileridir" ifadelerini kullandı.

, Twitter hesabından, Esad rejimi ve 'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek sınır hattına göç etmek zorunda kalan İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esad Rejimi ve destekçileridir. İdlib?de yüzbinlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır."

MSB: Göçün sebebi Esad rejimi ve destekçileridir MSB: "GÖÇÜN SEBEBİ ESAD REJİMİ VE DESTEKÇİLERİDİR"

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