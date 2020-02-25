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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Son dakika haberine göre, Başkan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla gittiği Azerbaycan'dan "TC-TUR" ile saat 21.20'de Ankara'ya geldi.

Başkan , "TC-TUR" ile saat 21.20'de Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, 'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

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