Son dakika: Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.
Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3.658.050 Suriye Lirası ele geçirildi"
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