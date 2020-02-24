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Son dakika: Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
TEL ABYAD'DA 5 TERÖRİST SAĞ OLARAK YAKALANDI

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesindeki ’da eylem hazırlığında olan 5 /’li terörist, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan 'da terör örgütü /'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3.658.050 Suriye Lirası ele geçirildi"

Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı |Video TEL ABYAD'DA 5 TERÖRİST SAĞ OLARAK YAKALANDI |VİDEO

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