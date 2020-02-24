Son dakika: Uçak kazasıyla ilgili pilot adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Pegasus Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağının Sabiha Gökçen'de gerçekleştirdiği kazayla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alınan kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.
M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
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