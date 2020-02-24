Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'da flaş açıklamalar
Son dakika haberi… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran’da meydana gelen ve Van'ı da vuran 5,9'luk dünkü deprem sonrası bölgedeki bilanço hakkında konuştu. Soylu, "Van'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı. 4 gün içinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz" dedi.
Son dakika haberi… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da meydana gelen ve Van'ı da vuran 5,9'luk dünkü deprem sonrası bölgedeki bilanço hakkında açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Van'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı. 4 gün içinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz" dedi.
Ayrıca Soylu, "Bölgede enerji sıkıntısı söz konusu değil" şeklinde konuştu.
Bakan Soylu "Şu ana kadar 500 çadır talep üzerine kuruldu" bilgisini paylaştı.
Bölgede 3 öğün 5 bin kişilik sıcak yemek çıktığını söyleyen Süleyman Soylu, "Tüm köylerde sağlık taraması yapılıyor. Şu ana kadar 250'nin üzerinde yıkılmış ya da ağır hasarlı bina var." açıklaması yaptı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEPREM KRİZ MERKEZİ'NDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
Van dün sabah merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Başkale ilçesine bağlı 4 sınır köyünde kerpiç evler yıkıldı. Depremin ardından yıkılan köyleri ziyaret eden Soylu, kentteki çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve diğer yetkililer hazır bulundu.
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