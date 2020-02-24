Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok geniş bir alanda etkisini gösterdi. Deprem İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.
AFAD DEVREYE GİRDİ, VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Depremin hemen ardından AFAD ekiplerinin devreye sokulduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.
Manisa Valiliği de, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.
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