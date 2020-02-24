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Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre: 'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çok geniş bir alanda etkisini gösterdi. Deprem , ve 'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem| Video SON DAKİKA: MANİSA AKHİSAR'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM| VİDEO

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve 'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.

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AFAD DEVREYE GİRDİ, VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından AFAD ekiplerinin devreye sokulduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Manisa Valiliği de, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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