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İçişleri Bakanı Soylu: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
250 KONUT VE 300 AHIR YIKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran merkezli depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." ifadelerini kullandı.

Van'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilançoyu da açıkladı. Bakan Soylu, "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." şeklinde açıklamada bulundu.

Detaylar gelecek...

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