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Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Zagorodnyuk'la görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020
BAKAN AKAR UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Savunma Bakanı , Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk'la da görüştü.

Milli Savunma Bakanı , Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Son dakika: Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü SON DAKİKA: SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLECE İLE GÖRÜŞTÜ

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