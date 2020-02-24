Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Zagorodnyuk'la görüştü
Giriş Tarihi: 24.02.2020
İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk'la da görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.
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