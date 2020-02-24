Rum Yönetimi'nden BMGK'nin 5 üyesi ve AB'ye Türkiye mektubu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesin liderlerine ve AB'ye mektup gönderdi. Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas, Türkiye'nin Maraş'a ilişkin faaliyetleri ve Türk yetkililerin ilgili açıklamalarına da yer verildiğini ifade etti.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üye ülkenin liderlerine ve Avrupa Birliği'ne (AB), Maraş açılımı konusunda mektup gönderdi.
Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas, konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis'in geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup gönderdiğini kaydetti.
Sentonas, Anastasiadis'in destek bulmak amacıyla AB üyesi ülke liderlerine ve AB'nin üç önemli kurumu Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'na da ilgili mektupları gönderdiğini belirtti. Öte yandan Sentonas, Anastasiadis'in mektuplarında, Türkiye'nin Maraş'a ilişkin faaliyetleri ve Türk yetkililerin ilgili açıklamalarına da yer verdiğini ifade etti.
MARAŞ AÇILIMI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da katılırken, Başbakan Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.
Son olarak Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 15 Şubat'ta Maraş'ta, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Türkiye ve KKTC'den üst düzey katılım oldu.
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