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Son dakika: Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BAKAN AKAR İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Savunma Bakanı , İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı , İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her iki Bakan; başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

İdlib'deki Neyrab köyü ılımlı muhalifler tarafından rejimden alındı İDLİB'DEKİ NEYRAB KÖYÜ ILIMLI MUHALİFLER TARAFINDAN REJİMDEN ALINDI

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