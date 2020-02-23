23 Şubat 2020, Pazar
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TSK'dan Suriye sınırına Atılgan hava savunma sistemi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
TSK'DAN SURİYE SINIRINDA KRİTİK HAMLE

'nin şehrinde unsurlarına havadan yapılan saldırılar sonrasında, Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Bölgeye alçak irtifa hava savunma sistemi gönderildi. Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan’da, sekiz adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor.

rejimi, ve Halep kırsalında saldırılarını sürdürüyor. Bölgede savaş uçakları, sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra 'nın üslendiği alanların çevresini bombalamayı sürdürüyor.

TSK ise Serakib ve Neyrab'taki rejim hedeflerini topçu atışları ile vurdu. Muhaliflerin de Halep batısındaki Şeyh Süleyman hattında bir grup rejim milisini füze ile vurduğu belirtildi.

REJİM M4 GÜNEYİNDE

Rejim, saldırılarını M4 otoyolunun güneyinde yoğunlaştırdı. Rus uçaklarının da M4 güneyindeki Sifohen, Kensafra ve Kefer Uveyyid kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

TSK'DAN ATILGAN HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre İdlib'de TSK unsurlarının havadan saldırılara uğramasının ardından, TSK'dan önemli bir hamle geldi. TSK, İdlib sınırına yerli yapım alçak irtifa hava savunma sistemi sevkiyatı gerçekleştirdi. Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan'da, sekiz adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor. Üç mürettebatla yönetilen sistem, 8 km. menzile sahip.

ATILGAN KAİDEYE MONTELİ STİNGER SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ

Kaideye Monteli Stinger Sistemi ATILGAN; temel silah olarak Stinger füzesini kullanan, çeşitli algılayıcılar ile donatılmış ve tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'dir.

Taşıyıcı platform olarak ATILGAN; nişancı, nişancı yardımcısı ve sürücü olmak üzere üç personel tarafından kullanılmaktadır. ATILGAN'ın temel görevi; muharebe sahasında yer alan sabit veya hareketli birliklerin, konvoyların, taktik tesislerin hava tehditlerine karşı savunmasını sağlamaktır. Yüksek hassasiyetteki nişan ve atış hattı stabilizasyonu sayesinde ATILGAN, hareket halinde iken hedef arama, tespit, takip ve atış kabiliyetine sahiptir.



Sistem mimarisi, otonom kullanımın yanı sıra Komuta Kontrol Haberleşme Sistemi veya diğer hava savunma sistemleri koordinasyonunda da kullanım imkânı sağlamaktadır. Sistemin Atış Kontrol Bilgisayarı, gerek donanım gerekse yazılım olarak ortaya çıkabilecek yeni görev ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnek bir mimariye sahiptir. Stinger füzelerinin yanı sıra, benzer bir çok füzenin de entegre edilebileceği SFS, farklı platformlara da adapte edilebilmektedir. Taşıyıcı platform olarak zırhlı FENNEK aracı ve TSK için ise zırhlı/paletli M113A2 aracı kullanılmıştır.

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