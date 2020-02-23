Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
24 Şubat Elazığ yarın okullar tatil mi? Elazığ’da okullar ne zaman açılacak sorusuna ilde yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Elazığ’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu ilde, hasar tespit çalışmaları nedeniyle okullar tatil edilmiş ve eğitim öğretime ara verilmişti. Peki, Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar…
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusuna öğrenci ve veliler yanıt arıyor. Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından okullarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar ve güvenlik nedeniyle sömestr tatilinin bitiminde Elazığ'da okullar açılmamıştı. Peki, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı!
ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
MEB'den yapılan yeni açıklamada 24 Şubat Pazartesi günü şehirdeki eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı bildirildi.
Bakan Selçuk'un da Elazığ'da olacağı belirtilen MEB açıklamasında "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık edecek olan Bakan Selçuk, Öğretmenlerle, Liselere Geçiş ve Üniversite Sınavına hazırlanan öğrencilerle buluşacak" denildi.
DEPREMZEDELER KONTEYNER KENTE YERLEŞMEYE BAŞLIYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedelerin konteyner kentlere yerleşmeye başlayacağını söyledi.
Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 24 Ocak'taki depremin ardından başlatılan yaraları sarma ve hayatı normalleştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.
Bugüne kadar hasarlı 1166 binanın yıkıldığını dile getiren Soylu, hasar tespitlerine Elazığ ve Malatya'da 12 bin 862 itirazın yapıldığını, teknik ekiplerin bu itirazları değerlendirdiğini kaydetti.
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