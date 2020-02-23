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Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'den İran'a ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
BAKAN PEKCAN'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; , "Koronavirüs nedeniyle ’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. 'den İran'a ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan sınır kapılarında karşıdan gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'den ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."

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