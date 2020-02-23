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Başkan Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN YAZAR ALEV ALATLI'YI ZİYARET ETTİ

'da olan Başkan , AK Partili ’ın babası Sinan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra yazar 'yı ziyaret etti.

Başkan , 'da Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Akif Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze namazına katıldı BAŞKAN ERDOĞAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ’IN BABASI SİNAN KILIÇ'IN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi yazar Alev Alatlı'yı evinde ziyaret etti.

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