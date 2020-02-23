Başkan Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İstanbul'da olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Akif Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.
Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi yazar Alev Alatlı'yı evinde ziyaret etti.
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