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Son dakika: Konya'da korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
SON DAKİKA: KONYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... : Derebucak'ta saat 01.26'da 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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