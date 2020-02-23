Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Sudan açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da, hükümet ile muhalefetin anlaşmaya varmasından ve geçiş hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da, hükümet ile muhalefetin anlaşmaya varmasından ve geçiş hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede hükümet ile "Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma"ya taraf muhalefetin uzlaşıya varması ve ulusal birlik geçiş hükümeti kurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçiş hükümetinin, ülkede kalıcı barışın tesisi ile Güney Sudan halkının hak ettiği huzur ve istikrara kavuşması için gereken adımları ivedilikle atacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.
MUHALİF LİDER MACHAR DEVLET BAŞKANI YARDIMCISI OLDU
Güney Sudan'da, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefetin lideri devlet başkanı eski yardımcısı Riek Machar arasında varılan anlaşma sonrası yeni hükümet kuruldu.
İki lider arasında varılan anlaşmayla Machar, yeni hükümette devlet başkanı yardımcısı oldu.
Mayardit yaptığı açıklamada, "Savaş sona erdi ve artık yeni bir şafak ilan edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Muhalif lider Machar'ı affettiğini belirten Mayardit, muhaliflerin haklarının korunacağını bildirdi.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmelerinde taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden başlamıştı.
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