Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Duratiles-Akgün İzmir Seramik Fabrikası'nın açılışında, şirketteki 4 bin 500 çalışan sayısını yeterli bulmadığını, bunun artması gerektiğini belirtti.
İzmir'deki fabrikada 550 kişinin istihdam edileceğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınması sebebiyle bir aradayız. Rabbim her şeyden önce tabi bu tür müteşebbislerimizin artmasını, bizlere, ülkemize nasip etsin. Çünkü kolay değil, aş, iş, ekmek buna vesile olan, buna aracı olan girişimcilerimiz bizim medarı iftiharımızdır. Onların baş tacı olmaları hasebiyle tabi ki tebrik ediyorum şahsım adıma, milletim adına. Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bu fabrika bundan sonrakilerin de devamını sağlayacaktır."
Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de 18 yıllık AK Parti iktidarında 15. fabrikaya ulaştıklarını belirterek, ülkede yakalanan istikrar ve güvenden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler besmele çekerek kurdele kesimini gerçekleştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Meteorolojiden son dakika uyarısı
- Atakan Kayalar kimdir? Filozof Atakan kaç yaşında? Atakan annesi kimdir?
- KKTC'de koronavirüs şüphesi
- Başkan Erdoğan İzmir'de
- İletişim Başkanlığından flaş "İdlib" açıklaması
- CHP'nin tutarsız dış politikası!
- Yeni gururumuz AKINCI'nın müthiş özelliği
- KKTC Sağlık Bakanı Pilli'den koronavirüs açıklaması
- Koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı...
- MSB'den flaş İdlib açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
- Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?
- "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır?
- Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
- FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
- Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır?
- Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! BJK TS maçı CANLI | Video
- Beşiktaş Trabzonspor maçı radyodan dinle – BJK TS canlı radyo yayını!
- Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz veren yabancı kanallar nelerdir?
- Atakan Kayalar kimdir? Filozof Atakan kaç yaşında? Atakan annesi kimdir?
- Balık fiyatları ne kadar? Hamsi, istavrit, mezgit kilosu kaç lira?
- Sigaraya zam geldi mi? 22 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyatları listesi!