Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."
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