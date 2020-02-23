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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
BAKAN AÇIKLADI: İKİLİ EĞİTİM UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın 'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın 'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."

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