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Başkan Erdoğan Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
ERDOĞAN ARDAHAN'IN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir'e tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir'e tebrik mesajı gönderdi.

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