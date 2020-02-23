Başkan Erdoğan Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir'e tebrik mesajı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir'e tebrik mesajı gönderdi.
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