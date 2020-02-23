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Başkan Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , 'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda olan Teğmen , ile 'in ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit tankçı Teğmen ve şehit tankçı sözleşmeli erler ile 'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. AA

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