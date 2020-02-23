Başkan Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Mustafa Ertürk ile Mecit Demir'in ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve şehit tankçı sözleşmeli erler Mustafa Ertürk ile Mecit Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. AA
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