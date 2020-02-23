Başkan Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve şehit tankçı sözleşmeli erler Mustafa Ertürk ile Mecit Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. AA