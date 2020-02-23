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Yunanistan'dan Türkiye ve İran'a taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE MESAJI

, merkezli depremde 'da hayatını kaybedenler için ve İran'a taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Mesajda, "Yıkıcı depremden etkilenen ve 'a destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm zarar görenlerin ve kurtarma ekiplerinin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

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