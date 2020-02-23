Yunanistan'dan Türkiye ve İran'a taziye mesajı
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran merkezli depremde Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye ve İran'a taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
Mesajda, "Yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve İran'a destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm zarar görenlerin ve kurtarma ekiplerinin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB: TSK gerekli hazırlıklarını yaptı
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- İran sınırı kapatıldı!
- Tespit edildi! Çalışma başlatıldı
- Cumhurbaşkanlığından deprem açıklaması
- Van Valisi Bilmez'den flaş deprem açıklaması!
- Canan Karatay'dan Coronavirüs açıklaması
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu?
- Sağlık Bakanı Koca'dan deprem ve Koronavirüs açıklaması
- İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni deprem açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?
- Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? Genel af, ceza indirimi olacak mı?
- "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?
- Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir?
- Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
- Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?