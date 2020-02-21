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Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAKAN HULUSİ AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ SURİYE SINIRINDA!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında |Video SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ SURİYE SINIRINDA |VİDEO

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

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