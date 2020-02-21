PKK'ya operasyonda flaş detay: O tarihte eylem ve saldırı yapacaklardı...

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, 13 şüpheliyi belirledi.



15 ŞUBAT ÖNCESİ EYLEM VE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR



Şahısların muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine örgüt talimatları doğrultusunda sahip çıktıkları, DGH'nın faaliyetlerinin legal olduğu izlenimi vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan için yapılan açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

ŞAHISLARIN ADRESLERİNDEKİ ARAMALARDA NELER ELE GEÇTİ?

Ayrıca şüphelilerin terör örgütü elebaşısının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T. ile yaşı 18'den küçük Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç.'yi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından biri kadın 13 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.