Mansur Yavaş'a bir şok daha! Suç duyurusunda bulundular
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan ve üyeleri, Kırım Caddesi'ndeki Gaziler Otoparkı'nın kapatıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, yaptığı açıklamada "Vatan kahramanları olarak bizler Mansur Yavaş'tan özür açıklaması bekliyoruz" dedi.
Vakıfın Genel Başkanı Lokman Aylar, üyelerle beraber suç duyurusunda bulunmak için geldiği Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Aylar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, ilgili arazinin Çankaya Belediyesinin encümen kararıyla, belirlenen ecrimisil karşılığında vakfa tahsis edildiğini, otoparktan elde edilen gelirin şehit ve gazi çocukları ile aileleri için kullanıldığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesinde vakfı ziyaret ederek, söz konusu otoparkı ruhsatlandıracağı sözünü verdiğini ancak bu sözünü tutmadığını ifade eden Aylar, seçim sonrası randevu talebinde bulunmalarına rağmen Yavaş'ın yoğunluktan dolayı geri dönüş yapmadığını belirtti.
Aylar, "Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yaptığımız görüşmede Melih Beyle, Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmeler ve onlarla ilgili fotoğraflarımızı, bakanlarla yapılan görüşmelerin fotoğraflarını bizzat önüme koyarak, 'Burası Mansur Bey'in, CHP'nin belediye başkanlığı, burada size yer yok, ekmek yok' demiştir. Sayın Mustafa Koç'a soruyoruz, 'Siz nerenin albayısınız, siz kimin daire başkanısınız, kimden emir alıyorsunuz." diye konuştu.
"MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI BEKLİYORUZ"
Gazilerin işlettiği otoparka 150 kişiyle gece saat 02.00'de ansızın baskın yapıldığını iddia eden Aylar, Yavaş'a "Seçim öncesi verdiğiniz sözleri böyle mi tutuyorsunuz?" diye sordu.
Aylar, şunları kaydetti:
"Sayın Mansur Yavaş'tan isteğimiz ve beklentimiz, CHP zihniyetinden olabildiğince uzak kalıp, seçimden önceki ülkücü, vatansever, milletsever, ülkesine, milletine, canını feda etmeye çalışan Mansur Yavaş'a geri dönmesidir. Yapılan haksızlıktır. Vatan kahramanları olarak bizler Mansur Yavaş'tan özür açıklaması bekliyoruz. Kırmış olduğu kalpleri bir nebze de olsun tamir etmesini bekliyoruz. Bunun için de kendilerine 1 Mart 2020'ye kadar süre veriyoruz. Bu süre zarfında gazilerimizden, vatandaşlarımızdan, vatan kahramanlarımızdan özür dilemezse tüm vatanını seven Türk milletiyle şehit ve gazilerin yanında olan tüm milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, şehit ve gazi ailelerimizle Büyükşehir Belediyesi önünde büyük bir oturma eylemi yapacağız."
Haklarını sonuna kadar arayacaklarını, bugün de Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldiklerini belirten Aylar, "Yürütmeyi durduma kararına karşı geldiler. Gece 150 kişiyle gazilerimizin işlettiği, 8 gazimizin bulunduğu otoparkı bastılar. Bunun hesabını hukuk önünde de biz soracağız. Mücadelemiz hukuksuzluk giderilinceye kadar devam edecektir." dedi.
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