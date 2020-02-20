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Son dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
MERKEL VE MACRON'DAN PUTİN'E ATEŞKES ÇAĞRISI

Son dakika haberi... Almanya Şansölyesi Angela ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı 'e, 'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile 'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib'de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib'deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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