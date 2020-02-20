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Son dakika: Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifi yasalaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
O KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI!

Son dakika haberine göre, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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