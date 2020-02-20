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Başkan Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ve eşini kahvaltıda ağırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
ERDOĞAN, MİRZİYOYEV VE EŞİNİ KAHVALTIDA AĞIRLADI

Başkan ve eşi , Özbekistan Cumhurbaşkanı ve eşi ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan ve eşi , Özbekistan Cumhurbaşkanı ve eşi 'yı kahvaltıda ağırladı.


EMİNE ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'İN EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile görüştü.

Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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