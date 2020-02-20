Başkan Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ve eşini kahvaltıda ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile kahvaltıda bir araya geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kahvaltıda ağırladı.
EMİNE ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'İN EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile görüştü.
Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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