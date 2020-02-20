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Son dakika: Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Son dakika haberi... Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı   mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 'ne konuldu.  Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen hakkında Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Osman Kavala, " Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak 'ne konuldu.

Son dakika haberi... Osman Kavala çıkarıldığı mahkemede tutuklandı SON DAKİKA HABERİ... OSMAN KAVALA ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

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