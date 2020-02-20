Son dakika: Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde

Son dakika haberi... Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu.