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TSK'dan Suriye'ye tank sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
TSK'DAN SURİYE'YE TANK SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sınır birliklerine askeri sevkiyatlar tüm hızıyla sürüyor. Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. Tankların 'ndan geçirilerek, ’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.



Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı.

İslahiye- Hassa yolunda yönüne ilerleyen konvoydaki tankların 'ndan geçirilerek, 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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