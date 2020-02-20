TSK'dan Suriye'ye tank sevkiyatı
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sınır birliklerine askeri sevkiyatlar tüm hızıyla sürüyor. Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. Tankların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı.
İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne ilerleyen konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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