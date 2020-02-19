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İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (/) yapılanmasına yönelik merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce /'nin yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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