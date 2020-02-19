İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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